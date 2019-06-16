16.06.2019 15:26
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Günlük kiralanan evlere polisten gece baskını

Günlük kiralanan evlere polisten gece baskını

ZONGULDAK polisi, günlük kiralanan kentteki 57 daireye gece baskın düzenledi.

ZONGULDAK polisi, günlük kiralanan kentteki 57 daireye gece baskın düzenledi. 'Kayıt dışı kiralama' suçundan 4 daire sahibine, toplam 59 bin 200 liralık para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İncivez Mahallesi'nde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde, günlük kiralanan evlere gece saatlerinde baskın yaptı. Denetimlerde, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan, günübirlik kiralanan 4 ev işletmecisine, 14 bin 800'er lira olmak üzere toplam 59 bin 200 lira ceza uygulandı. 57 evin incelendiği denetimlerde 49'unun şirket üzerinden kiralandığının, 8'inin ise kontratla kiraya verildiğinin tespit edildiği belirtildi.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel

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