Günlük Kiralık Dairede Kadın Cesedi Bulundu

Bahçelievler
'de günlük kiralanan bir dairede, parçalanmış kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler
'de günlük kiralandığı belirtilen bir apartman dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine, bina sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, söz konusu eve girerek inceleme yaptı.
İncelemede, çekyatın içerisinde, parçalara ayrılmış kadın cesedi bulundu. Kadının 20-25 yaşlarında ve yabancı uyruklu olduğu tahmin ediliyor.
Ceset, detaylı incelenmek üzere Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Polis
ekipleri, evin sahibi oldukları öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında işlem uygulanan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Aynı ev sahiplerine daha önce de günlük daire kiraladıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
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Kaynak: AA