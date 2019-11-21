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Günlük kiralık dairede ölü bulundu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Ünal D. (22), iki arkadaşıyla birlikte günlük kiraladığı dairede ölü bulundu.

21.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:11Günlük kiralık dairede ölü bulundu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Ünal D. (22), iki arkadaşıyla birlikte günlük kiraladığı dairede ölü bulundu. Rahatsızlanan 2 arkadaşı da hastaneye kaldırılırken, gençlerin uyuşturucu kullandığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde dün günlük daire kiralayan Ünal D., Ahmet Y. (21) ve Onur Ö. (24), gece birlikte zaman geçirdi. Sabah saat 06.00 sıralarında uyanan Ahmet Y. ve Onur Ö., arkadaşları Ünal D.'yi hareketsiz buldu. Ünal D.'yi uyandıramayan arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal D.'nin öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Ünal D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.Bu sırada rahatsızlanan Ahmet Y. ve Onur Ö. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlık durumu düzelen Ahmet Y., ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Güvenlik güçleri, gençlerin uyuşturucu kullandığı üzerinde durduğunu, ifadelerin alınmasını ardından konunun netleşeceğini belirtti. Gençlerden Ahmet Y.'nin telefon satan bir dükkanda çalıştığı, diğer ikisinin ise işsiz olduğu bildirildi.



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Kaynak: DHA

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