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Günlük kiralık evde kalan genç ölü bulundu

Günlük kiralık evde kalan genç ölü bulunduMANİSA - Manisa'da Şehzadeler ilçesinde yaşayan bir genç, 2 arkadaşıyla birlikte kaldığı günlük kiralık evde ölü bulundu.

21.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:12
Günlük kiralık evde kalan genç ölü bulundu
MANİSA - 'da ilçesinde yaşayan bir genç, 2 arkadaşıyla birlikte kaldığı günlük kiralık evde ölü bulundu.
Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan günlük kiralık bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünal Değeroğlu (22), 2 arkadaşıyla birlikte günlük kiralık ev tuttu. Evde kalan gençlerden biri sabah uyandığı sırada arkadaşı Ünal Değeroğlu'nun hareketsiz yattığını fark etti. Arkadaşı Değeroğlu'nu uyandıramayınca durumdan şüphelenen genç 112 acil servis ekiplerine verdi. Ekiplerce yapılan ilk incelemede Değeroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan Değeroğlu ile birlikte kalan diğer iki arkadaşı da sağlık durumlarında rahatsızlık görülmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili gençlerin uyuşturucu kullandıkları şüphesi üzerinde durulurken soruşturma başlatıldı.
Günlük kiralık evde kalan genç ölü bulundu

Çarşı Mahallesi, Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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