Günlük Temassız Ödeme Adedi 1 Milyona Ulaştı

Temassız ödemeye ilgi günden güne artıyor. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 katına çıkarken, şubat ayında günlük yaklaşık 1 milyon adet temassız işlem gerçekleşti. Temassız ödemelerin en çok market ve yemek sektörlerinde tercih edildiği görülürken, diğer sektörlerde de yaygınlaşmayı sürdürdüğü açıklandı.

Her 2 ödeme noktasından 1'inde temassız ödeme mümkün

Kolay, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde bugün 90 TL altındaki işlemlerde şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödeme yapılabilirken, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) şubat ayı verilerine göre temassız dönüşümle beraber bugün kredi kartlarının yüzde 48'inin, banka kartlarının yüzde 18'inin, ödeme noktalarında ise terminallerin yüzde 55'inin yani yarısından fazlasının temassız teknolojisiyle uyumlu olduğu görülüyor. Hem kart tarafında hem de kart kabul noktasında temassız yaygınlığı hızla artmaya devam ediyor.

2018 yılında temassız kullanımı 2017 yılının 1,5 katına çıktı. 2019 yılında ise temassız kullanımının aynı hızla artmaya devam ettiği görülürken, şubat ayında günlük yaklaşık 1 milyon adet temassız işlem gerçekleşti. 2018 yılı şubat ayında toplam internet harici fiziki ödemelerin yüzde 3,1'i temassız olarak gerçekleşirken, bu yıl bu oranın yüzde 6'yı geçtiği görülüyor. Temassız işlem ortalamasının ise 33 TL'ye çıktığı bilgisine ulaşılıyor.

Temassız işlemlerde şifresiz işlem limitinin 2018 yılı mart ayında 50 TL'den 90 TL'ye çıkarılmasıyla beraber küçük ölçekli harcamalarda kullanılan temassız ödeme özelliğinin artık perakende, akaryakıt ve ulaşım gibi sektörlerde de tüketicilere kolaylık sağladığı ve yaygınlaştığı görülüyor. Kullanıcıların en fazla market ve yemek sektörlerinde temassız ödemeyi tercih ettiği gözlemlenirken; çeşitli gıda, taşımacılık-ulaşım ve akaryakıt sektörleri temassız ödemenin en fazla tercih edildiği diğer sektörler olarak ön plana çıkıyor.