Guns Akimbo Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Jason Lei Howden'in üstlendiği film
in başrolünde Harry Potter serisiyle ünlenen Daniel Radcliffe yer alıyor. Filmde Radcliff'e Samara Weaving, Rhys Darby, Ned Dennehy ve Natasha Liu Bordizzo eşlik ediyorlar.Yönetmen:
Jason Lei HowdenSenaryo:
Jason Lei HowdenOyuncular:
Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Rhys Darby, Ned Dennehy, Natasha Liu Bordizzo, Mark Rowley, Hanako Footman, Set Sjöstrand, Colin Moy , Racheal Ofori, Jacqueline Lee Geurts, Bella Padden, Ken Thomas, Jack Riddiford, J. David Hinze, Ryan Hadaller, Janna Cachola, Kim Girschner, Brandon Phillips, Murray KnockFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Guns AkimboYapımcı Firma:
Fabula FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltere, Almanya, Yeni ZelandaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
12.06.2020 Guns Akimbo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.