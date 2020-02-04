Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!

Bazı şirketlerin, "Günseli Deniz"in yıllar önce yayınlamış olduğu ilk albümündeki şarkılarını ve demo şarkılarını izinsiz alarak aynı zamanda sanatçının kendisiymiş gibi davranarak dijital müzik platformlarında yayınladığı ortaya çıktı.

'Kimliğini tespit edemedik!'

& ;"Günseli Deniz"e kendi sanatçılarıymış gibi davranarak şarkılarını izinsiz kullanan kişilerin kimliğine henüz ulaşılamadı.

& ;En son şarkısı "Kol Kanat"ı da defalarca izinsiz almaya teşebbüs eden kişinin "Günseli Deniz"in fotoğraflarını da kullanarak "Günseli Deniz"e ait olmayan şarkıları da sanatçıya aitmiş gibi yayınladığı öğrenildi.

'Emek hırsızlığı var!'

2 senedir büyük bir ısrarla şarkıları çalınan "Günseli Deniz"; dijital platformlara sunduğu kanıtlarla şarkıların kendisinin olduğunu kanıtladığını ve bu korsanlara& ; son yılların en büyük uluslararası telif hakları davası açmaya hazırlandığını dile getirdi.

& ;2017 ve 2018 yıllarında şarkı çıkarmadığını ama çıkarmış gibi güründüğünü dile getiren "Günseli Deniz" uluslararası yapılan bu emek hırsızlığını kınayarak herkesi haklarını korumaları ve dikkatleri olmaları yönünde uyardı.