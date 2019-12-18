Günseli Deniz yıllar sonra geri döndü

Yıllar önce müzik dünyasına Sezen Aksu, Mustafa Ceceli, Emrah Karaduman, Ozan Bayraşa, Erdem Kınay gibi bir çok değerli isimle birlikte adım atan "Günseli Deniz" yepyeni şarkısı "Kol Kanat" ile dinleyicisini heyecanlandırdı.

Günseli Deniz'e İrfan Özata eşlik ediyor

"Kol Kanat"ın sözleri, son yılların milyonlarca görüntülenme almış ve müzik listelerini alt üst etmiş "Cevapsız Çınlama, Kalbimin Tek Sahibine, Hoşuna mı Gidiyor, Okyanus, Bangır Bangır" gibi sektöre yön veren hit şarkıların mimarı Gökhan Şahin, müziği ise başarılı sanatçı İrfan Özata imzası taşıyor.& ; İrfan Özata aynı zamanda güzel ve naif sesiyle de "Günseli Deniz"e şarkıda eşlik ediyor.

Aranjesini Turaç Berkay Özer'in üstlendiği şarkı, sıcak ve samimi hikayesiyle yılın son günlerinin en özel aşk şarkısı olacak.

Amerika'da eğitim aldı

Küçük yaşlardan beri müzik eğitimi alarak piyano ve gitar çalmaya başlayan "Günseli Deniz" eğitimine uzun yıllar Amerika'da devam etti. Los Angeles'ta eğitimini sürdürdüğü sırada güzel sanatçı; Stephen Singer, Cat Cohen, Simone Sello ve Curtis Stevenson gibi değerli prodüktörlerle de çalışma fırsatını yakaladı.

Rihanna, Christina Aguilera, Gwen Stefani gibi seslere vokal koçluğu yapan şan eğitmeni Lis Lewis'den 3 sene boyunca eğitim alan "Günseli Deniz"; "Kol Kanat" şarkısıyla müzik sektörüne iddialı ve kalıcı bir dönüş yaptı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA "MURAT JOKER"!

& ;Geçen sürenin ardından dinleyicileri şaşırtarak tüm güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken "Günseli Deniz" in klibinde ise başarılı yönetmen Murat Joker'in imzası var.

Gerçek ve yaşanmış bir aşk hikayesinden alıntılanan klipte Günseli Deniz'e, İrfan Özata gerçekçi oyunculuk performansıyla eşlik ediyor.

Günseli Deniz'in klipteki makyajsız hali, ıslak saçları ve tüm doğal güzelliğiyle gördüğümüz feminen hallerinin yanı sıra yakın plan ve dikkat çekici sahneleri ise çok konuşulacak detaylar arasında yer alıyor.

Samimi bir klip oldu

Günseli Deniz sektörün en başarılı yönetmenlerinden Murat Joker'le çalışmak ile ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi; "Hayal kırıklığı ve aşk acısı içerisinde bir kadını olabilecek en samimi haliyle yansıtmayı hayal ettim ancak bu bir risk olabilirdi. O sebeple bu hayalimi gelişmiş estetik anlayışına güvenimin tam olduğu Murat Joker'e emanet ettim ve çok mutluyum."

& ;Günseli Deniz & İrfan Özata "Kol Kanat" Aşk Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında, klibi ise "gunselideniz" Youtube kanalında yayında!