Güntekin Onay, Abdullah Avcı'nın istediği savunmacı tarzını açıkladı

Güntekin Onay, beIN SPORTS'ta Beşiktaş'ın yeni transferlerini değerlendirdi. Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezon Sivasspor'da gösterdiği performansla göz dolduran Douglas için, "İzlerken keyif aldığım bir oyuncu" yorumunu yaparken, bir diğer transfer Tyler Boyd için ise "Aç bir oyuncu ve gelişmek istiyor" dedi.

İşte Güntekin Onay'ın değerlendirmeleri;

"DOUGLAS BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

"Bir sol bek, bir sol stoper arayışları devam ediyor. Douglas, benim beğendiğim ve izlerken de keyif aldığım bir oyuncu. Ofansif olarak gerçekten çok güçlü. Son derece yetenekli bir oyuncu. Sivasspor'da çok keyifle izledik ve ligin en fazla asist yapan sağ beki oldu. 3 gol, 7 asistlik performans, bek oyuncusu için müthiş bir çizgi. Savunmada zafiyetleri olabiliyor."

TYLER BOYD YORUMU

"Abdullah Avcı ile bu sorunu çözmesi gerekecek. Önemli kulüplerde oynadı. Tyler Boyd, Ankaragücü'nde bir devre oynadı ve Ankaragücü'nün ligdeki mücadelesinde, ayağa kalkmasında başrollerden biri oldu. Hızlı ve gol vuruşu konusunda yetenekli, gelişmekte olan bir oyuncu. Aç bir oyuncu ve gelişmek istiyor. Aç oyuncu bence önemli"

OYUN PLANINDA ÖNEMLİ YER TUTUYOR

"Martins Indi'nin ismi geçti. Abdullah Avcı, özellikle ayağı iyi, geriden oyunu kurabilecek meziyetlere sahip bir oyuncu istiyor. Bu, oyun planında önemli bir yer tutuyor. Başakşehir'de Epureanu bir sakatlandı ve avuçlarının içindeki şampiyonluğu kaybettiler. Vida'nın ayağı birinci sınıf değil. Marcelo tipinde bir stoper istiyor" ifadelerini kullandı.