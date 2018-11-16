Günübirlik Evlere "Şok" Uygulama

16 Kasım 2018 Cuma 10:46



16 Kasım 2018 Cuma 10:46

Mersin polisinin günübirlik evlerin de içerisinde bulunduğu yerlere yaptığı şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak için uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, günübirlik ev ve tesisleri, umuma açık iş yerleri ve planlı dar bölgelerde şok uygulama yapan ekipler, 4 bin 970 şahsın GBT sorgulamasını yaparak, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı. Uygulamalarda, 15 günübirlik tesis ve günübirlik eve 5 bin 942 TL'den 89 bin 130 TL para cezası kesildi.Öte yandan, fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev, "Yenişehir Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun Kararına" istinaden mühürlenerek 3 ay süreyle kapatıldı. - MERSİN