Haberler » 3. Sayfa » Günübirlik hırsızlık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Günübirlik hırsızlık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Manisa'dan İzmir'e gelip günübirlik hırsızlık yapan şebeke üyesi 5 kişi tutuklandı.

21.10.2019 20:04Günübirlik hırsızlık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
Manisa'dan İzmir'e gelip günübirlik hırsızlık yapan şebeke üyesi 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Salihli'den İzmir'e gelip günübirlik hırsızlık yapan şebekeye yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı tespit ederek operasyon başlattı. Zanlıların İzmir'de olduğunu belirleyen ekipler, İzmir-Turgutlu- Kemalpaşa yol güzergahında uygulama başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların içinde bulunduğu aracı durdurarak, araçta bulunan kişilerin daha önceden hırsızlık kaydı bulunan Aykut A. (24), Hakan A. (38), Niyazi Ö. (55), Filiz P. (41), Ayşe A. (23) olduğunu belirledi. Ayrıca araç içerisinde arama yapan ekipler, emniyet kemerinin iç kısmının bulunduğu yere çorap içerisine saklanmış, 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ve kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Manisa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:55 Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu
20:38 Pendik'te aile faciası: Karısını öldürüp intihar etti
20:42 Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyor
20:41 Pendik'te aile faciası: Önce karısını öldürdü ardından intihar etti
20:39 Uludağ'da korkunç ölüm: Kestane toplarken ağaçtan düştü, yolunu kaybedip canından oldu
20:34 Antalya'da tur minibüsü kazası: 3 yaralı
20:23 Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken anne ile kızına çarpıp kum yığınına saplandı
21.10.2019 21:09:30