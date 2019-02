Günümüz Dünyasına Yön Veren 11 Teknoloji Patronunun Gençlik Halleri

Kaynak: WebTekno

Hemen hemen herkesin tanıdığı, teknoloji dünyasına yön veren ve geleceği şekillendiren ünlü şirketlerin kurucuları ve patronlarının, bu konuma gelmeden önceki gençlik hallerini haberimizde derledik. Haberde, şu an başarılı yerlere gelmiş ünlü yöneticilerin henüz birer çocuk sayıldığı zamanları görebilirsiniz.1. Jeff Bezos - Amazon'un CEO'suJeff Bezos, 1980 yılında 16 yaşındayken, McDonald's'ta hamburger yaparak para kazanmaya çalışıyordu. Bu deneyim, Bezos'un içindeki cevherin çıkmasına yardımcı oldu ve genç Bezos tüm yazını şirketin otomasyon geliştirmelerine ayırdı.2. Mark Zuckerberg - Facebook'un CEO'su19 yaşında Harvard'da okurken Facebook'u geliştirmeye başlayan Zuckerberg, 12 yaşındayken babasının kliniğiyle ev arasında iletişimi sağlayan sanal bir ağ kurdu. Bu ağ, mesajların yanı sıra dosya paylaşımına da olanak sağlıyordu.3. Tim Cook - Apple'ın CEO'suTim Cook, otoriter bir karakter olduğunu gençliğinde de göstermişti. Lisededeki kimya öğretmeninin yeterince iyi eğitim veremediğini düşünerek danışmanına gitti ve zorunlu bir sınıf değişimi talep etti.4. Elon Musk - Tesla'nın CEO'suElon Musk, henüz 12 yaşındayken Blastar adlı bir oyun yazdı ve oyunu PC and Office Technology adlı bir dergiye 500 dolara sattı. Böylece hayatının ilk girişimcilik deneyimini elde etmiş oldu.5. Satya Nadella - Microsoft'un CEO'suNadella, Microsoft'un düzenlediği DevCast adlı etkinlikte Windows NT işletim sistemi için yeni çalışma uygulamaları yapmak için Excel'i Microsoft Visual Basic ile birlikte kullandığında henüz bir yıldır şirkette çalışıyordu.6. Jack Dorsey - Twitter'ın CEO'su2006 yılında günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı kuran Jack Dorsey, bununla yetinmeyerek ardından Square'i kurdu.7. Jack Ma - Alibaba'nın Kurucu OrtağıJack Ma, çocukluğunu ve gençliğini yoksulluk içinde geçirdi. İki kez üniversite sınavına girdi ve ikisinde de başarısız oldu. Ardından başta KFC olmak üzere birçok şirket tarafından reddedildi. Bilgisayar ve kodlamayla ilgili hiç bir bilgisi olmayan Ma, internetle 1995'te ABD'de tanıştı.8. Sheryl Sandberg - Facebook'un Üst Düzey YöneticisiHarvard'da eğitim gören Sandberg, o dönemde Ekonomi ve Devlet Kadınları (Women in Economics and Government) adlı grubu kurdu. Grubun amacı, yönetim ve ekonomi alanlarında kadınların da bulunabileceğini göstermek ve desteklemekti.9. Ginni Rometty - IBM'in CEO'suZor bir çocukluk geçiren Rometty, dört çocuk arasında en büyüğüydü. Babasının aileyi terk etmesinin ardından, annesi gece geç saatlerde çalışmaya başladı ve o da evin işlerini yönetti.10. Larry Page ve Sergey Brin - Google'ın KurucularıGoogle'ın kurucuları olan Sergey Brin ve Larry Page, ilk tanıştıklarında birbirlerini sevmediler. İkili 1995'te bir araya geldi ve bir kampüs turuyla Stanford'u ziyaret etti. Sergey Brin, o dönemde birinci sınıf öğrencileri için gönüllü rehberlik yapıyordu.Listemizdeki 10 teknoloji patronunun dışında birçok farklı isim de bu sektöre yön veriyor. Her birinin teknoloji dünyasına olan katkıları oldukça büyük. Umuyoruz ki bir gün ülkemizden de adını dünyaya duyurmuş teknoloji patronları çıkar.