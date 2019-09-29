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"Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri Çalıştayı" başladı

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin düzenlediği ve Onursal Başkanlığını Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın yaptığı "Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri Çalıştayı" başladı.

29.09.2019 11:14
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin düzenlediği ve Onursal Başkanlığını Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın yaptığı "Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri Çalıştayı" başladı.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda yapılan açılış programına, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mirpenç Akşit, "Üniversitemizde gerçekleştirilecek bu çalıştay, akademik dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Beklediğimizin çok üzerinde katılım gerçekleşti. Bu çalıştay kapsamında İslam Felsefesi Ana Bilim Dalının dünü, bugünü ve yarınından bahsedeceğiz. Çalıştayda sunulan tebliğlerden bir kitap da bastıracağız" dedi. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Karaağaç, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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