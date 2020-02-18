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Günün bomba iddiası: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlilik kararı aldı

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yakın bir zaman içinde evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftten konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

18.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:34

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir buçuk yıldır aşk yaşadığı Defne Samyeli ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle gündeme bomba gibi düşen çiftin evleneceği yönündeki ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

CEM VE SERENAY EVLENİYOR

Posta'da yer alan habere göre: Sürpriz aşklarıyla gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Çift, yakın zamanda nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirecek.

EVLİLİĞE SICAK BAKMIYORDU

Cem Yılmaz, 2012 yılında oyuncu Ahu Yağtu ile evlenmiş bu evliliğinden de bir oğlu bulunmaktadır. İlişkilerini istedikleri gibi yürütemeyen çift, bir yıl sonra boşandı. Son olarak oyuncu Kerem Bursin ile 3 buçuk yıl aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ise bir röportajında evliliğe sıcak bakmadığını söylemişti.

DEFNE'YLE BİRLİKTEYKEN SERENAY'A İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti ve komedyen Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladı. Bu durumu fark eden Samyeli ise Kasım ayında ilişkisini noktaladı.

SERENAY İLE AŞK YAŞIYOR

Ünlü çiftin ayrılığının ardından Yılmaz ile Sarıkaya aşk yaşamaya başladı. Çiftin aşkları Atina tatilinde görüntülenmeleriyle belgelenmiş oldu. Taraflar ise ilişki iddialarını doğruladı. Henüz yan yana görüntü vermeyen ikili, ilişkilerini basından uzak yaşamayı tercih ediyor.

"İHTİMAL VERMEDİM, KONDURAMADIM"

İlişkisini ihanet gerekçesiyle bitiren Defne Samyeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında "Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım" dedi. Samyeli, bu açıklamasının ardından binlerce kişiden destek mesajı aldı.

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Günün bomba iddiası: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlilik kararı aldı

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
PENGUŞŞŞ:YİNE BEBEK EVLİLİĞİ Mİ. . . HİÇ ŞAŞIRMAM ARTIK ALIŞTIK.
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EVET:hadi hayirlisi olsun söyle dillere destan bir düyün olsun:-))))))))
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LEDA:Evlenin de kurtulalım artık diyicem ama bunlar boşanırlar şimdi bir de boşanma haberlerine katlan AYLARCA
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ADMAN:Kac hafta, evli kalacaklarmis onuda belirtirlerse, merakimizi gidermis olurlar. Simdiden tesekkürler.
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OLMADI:SERENAY, GENÇSİN, GÜZELSİN, POPÜLERSİN, PARAN DA VAR. . . KARİYERİNİN ÖNÜ AÇIK. . . NİYE SENDEN 40 YAŞ DAHA BÜYÜK GÖRÜNÜMLÜ BİRİ İLE EVLENMEK İSTİYORSUN. . BABA İLE KIZ GİBİ DEĞİL, DEDE İLE KIZ GİBİ GÖRÜNÜYORSUNUZ
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CEM:nedenini anlatayım mı?
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BİLGE:ben daha güzelim
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BİLGE:firat meraketme içimde dışım kadar güzel
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FİRAT:Güzelligin on para etmez
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2 3
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