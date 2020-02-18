Günün bomba iddiası: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlilik kararı aldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir buçuk yıldır aşk yaşadığı Defne Samyeli ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle gündeme bomba gibi düşen çiftin evleneceği yönündeki haberler ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

CEM VE SERENAY EVLENİYOR

Posta'da yer alan habere göre: Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Çift, yakın zamanda nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirecek.

EVLİLİĞE SICAK BAKMIYORDU

Cem Yılmaz, 2012 yılında oyuncu Ahu Yağtu ile evlenmiş bu evliliğinden de bir oğlu bulunmaktadır. İlişkilerini istedikleri gibi yürütemeyen çift, bir yıl sonra boşandı. Son olarak oyuncu Kerem Bursin ile 3 buçuk yıl aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ise bir röportajında evliliğe sıcak bakmadığını söylemişti.

DEFNE'YLE BİRLİKTEYKEN SERENAY'A İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti ve komedyen Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladı. Bu durumu fark eden Samyeli ise Kasım ayında ilişkisini noktaladı.

SERENAY İLE AŞK YAŞIYOR

Ünlü çiftin ayrılığının ardından Yılmaz ile Sarıkaya aşk yaşamaya başladı. Çiftin aşkları Atina tatilinde görüntülenmeleriyle belgelenmiş oldu. Taraflar ise ilişki iddialarını doğruladı. Henüz yan yana görüntü vermeyen ikili, ilişkilerini basından uzak yaşamayı tercih ediyor.

"İHTİMAL VERMEDİM, KONDURAMADIM"

İlişkisini ihanet gerekçesiyle bitiren Defne Samyeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında "Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım" dedi. Samyeli, bu açıklamasının ardından binlerce kişiden destek mesajı aldı.