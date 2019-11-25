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Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı

İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde bir kadınla görüntülendi. Ersubaşı, yaşanan olay sonrası eşini takipten çıkartarak birlikte çekilen fotoğrafını sildi.

25.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:45

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ancak oyuncunun 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser'in bir kadınla görüntülenmesi gündemine bomba gibi düştü.

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde eşi Damla Ersubaşı'ya ihanet etti. Keser, kulüpte bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Fotoğrafların magazin gündemine bomba gibi düşmesiyle ihaneti öğrenen oyuncunun boşanma kararı aldığı iddia edildi.

TAKİBİ BIRAKIP FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Damla Ersubaşı'nın eşinin sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı ve birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi. Oyuncunun bu hamlesi ise ortaya atılan ihanet iddialarını güçlendirdi. Mustafa Can Keser, Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünün CEO'su olarak çalışıyor.

Damla Ersubaşı kimdir, boşandı mı? Damla Ersubaşı nereli?Damla Ersubaşı kimdir, boşandı mı? Damla Ersubaşı nereli?

Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı

Damla Ersubaşı, Sihirli Annem, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
ADINIZI YAZIN:para için beraberler aksini düşünmek saçmalık
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SAMET:Bu tip mi aldatmış :D ya nasıl bir para dır bu. Gerçi bununla evlenen neden evlenmiştir ki zaten :)
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ZİYAA:Böyle güzel kızı bulmuşsun, daha ne istiyorsun be adam, Allah''tan belanı mı?
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A:KINAMAYIN BÜYÜK KONUŞMAYIN ALLAH AKIL FİKİR VERSİN ADAMA DEYİN GEÇİN
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A:EŞİ ÇOK GÜZEL HERHALDE ADAM EZİLMİŞ
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BUKET:HANZO GİBİ ADAMLARGÜL GİBİ KIZLARI ALDATIYOR
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KAMYONCU RECO:GÜLÜM BENİM
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ONUR:ilik gibi kız gitmiş kimle evlenmiş
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ALLAH RAHMET EYLESİN:iyide bizene bundan
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ADINIZI YAZIN:SEN ZAten ugrayacaktın enden şaşırdın
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