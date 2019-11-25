Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ancak oyuncunun 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser'in bir kadınla görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde eşi Damla Ersubaşı'ya ihanet etti. Keser, kulüpte bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Fotoğrafların magazin gündemine bomba gibi düşmesiyle ihaneti öğrenen oyuncunun boşanma kararı aldığı iddia edildi.

TAKİBİ BIRAKIP FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Damla Ersubaşı'nın eşinin sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı ve birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi. Oyuncunun bu hamlesi ise ortaya atılan ihanet iddialarını güçlendirdi. Mustafa Can Keser, Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünün CEO'su olarak çalışıyor.