Haberler » Magazin » Günün bomba iddiası: Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ilişkisinin bitmesine neden oldu

Günün bomba iddiası: Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ilişkisinin bitmesine neden oldu

Cem Yılmaz ile bir buçuk yıldır birlikte olan Defne Samyeli'nin sevgilisini güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan kıskandığı ve bu yüzden de ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

22.10.2019 12:56

Bir buçuk sene önce aşk yaşamaya başlayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz yollarını ayırdı. Samyeli'nin bir davette oyuncu Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasındaki bakış ve konuşmalardan rahatsız olduğu için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

DEFNE, SERENAY SARIKAYA'YI KISKANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya girdi. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırdı. İkili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadı. Kıskanılmaktan hiç hoşlanmayan Yılmaz ise bu durumdan rahatsız oldu. Bunun üzerine de Defne Samyeli ayrılık kararı aldı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı ise Defne Samyeli'nin çok hoşlanmadığı Ozan Güven tanıştırdı.

CEM YILMAZ'IN GÖSTERİSİNE GİTMİŞTİ

Serenay Sarıkaya, 19 Nisan'da Yılmaz'ın tek kişilik gösterisini izlemiş, çıkışta "İade-i ziyaret yapacak herhalde" demişti.

Günün bomba iddiası: Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ilişkisinin bitmesine neden oldu

Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Sarıkaya, Magazin


YORUMLAR (5)
ARZU:Ne var su adamda allah askina parasindan baska!! Yakindan gordum cuce cirkin bisi.. herseyi satin alan para ne nalet seysin !!!
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
ZİYAA:Ne buluyorsunuz lan şu herifte?
Yayından Kaldır
26 2
Cevap yaz
MUHASEBECİNİZ:PARA
Yayından Kaldır
17 0
ADINIZI YAZINIZ:çok basit be aslanım para
Yayından Kaldır
12 0
12345:Müge ve Gülşen''le 2. Sayfa vb. programlar magazin haberciliği adı altında bildiğin dedikodu yapıyorlar sabahtan akşama kadar. millet kimle nerde ne yaptı kaç defa yaptı bunların peşinde gidip bunu önemli bi habermiş gibi anlatıyorlar
Yayından Kaldır
23 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
13:39 Acun Ilıcalı'nın canlı yayın kazası
13:39 Tüm gelir Şanlıurfa'daki ilkokula gidecek
12:19 Selçuk Yöntem'i dolandıran kadın emlakçı 4 yıl hapis cezası aldı
12:56 Günün bomba iddiası: Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ilişkisinin bitmesine neden oldu
12:08 Burak Özçivit kamera karşısında
12:04 Öğrencilere 'son dakika bilet' uygulaması
12:04 Ceren'in ipliği pazara çıktı!
22.10.2019 14:38:40