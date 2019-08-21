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GÜNÜN EN İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜ... BOZUK SİLECEKLERE BÖYLE ÇÖZÜM BULDULAR

İSTANBUL'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

21.08.2019 14:39 GÜNÜN EN İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜ... BOZUK SİLECEKLERE BÖYLE ÇÖZÜM BULDULAR
İSTANBUL'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul Anadolu yakasında bugün çekildiği belirtilen görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde yağmur altında hızla ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin arka koltukta oturanlar tarafından iple çekilerek kontrol edildiği görülüyor. Sürücü bu sayede önünü görebiliyor. O anlar aynı yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Sosyal medya görüntüsü



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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