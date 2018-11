Günün Her Saatinde Okumak İsteyenlere Hizmet Veriyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:19



ABDULLAH DOĞAN - Türkiye 'de geçen yıl kullanıcı sayısında liderliği elinde bulunduran ve okurlarına 7 gün 24 saat hizmet veren Konya İl Halk Kütüphanesi'nde okurlar, günün her saatini okuyarak değerlendirebiliyor.Türkiye İstatistik Kurumunun ( TÜİK ) 2017 verilerine göre, Konya İl Halk Kütüphanesi, 2017'de 2 milyon 459 bin 197 kullanıcı ile Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı.Şehir merkezindeki Kültür Park'ta modern binasında hizmetine devam eden kütüphane, ağustos ayından itibaren 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.Bankacısından emeklisine, çocuklardan üniversite öğrencisine kadar çok sayıda kullanıcıyı ağırlayan İl Halk Kütüphanesinde ziyaretçiler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kitap okuma fırsatı buluyor.Konferans ve sergi salonlarıyla da kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan kütüphane, geçen yıl kent nüfusunun iki katından fazla kullanıcı sayısına ulaştı.Ana sınıfına gidenden de geliyor doktora yapan daKonya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar , AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezi ve ilçelerdeki kütüphane sayısı bakımından Türkiye'de 5'inci sırada yer aldıklarını söyledi.Sayı itibarıyla öndeki kentlerden daha fazla okuyucuya hizmet verdiklerini belirten Yarar, şöyle konuştu:"Haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermeye devam etmeyi önemsiyoruz. Günlük okuyucu profiline baktığımızda, ağırlıklı olarak gençler ve öğrenciler yer alıyor. Her yaştan ve meslekten insanlar burada kitap okuyup, ders çalışıyor. Bankacısından emeklisine kadar 7'den 70'e herkes halk kütüphanelerimizden istifade ediyor. Anasınıfına giden öğrencilerden doktora yapanlara kadar pek çok arkadaşımız buralardan yararlanmaktadır. Hatta üniversitelerdeki akademik personelin buralara sıkça gelerek çalışmaları için okuduğunu görmekteyiz. Bu kütüphaneler milletindir. Milletin kütüphanelerini milletin hizmetine sunduk. İnşallah milletimizin yeni yetişen nesli bundan en iyi şekilde istifade eder."Yarar, teknolojinin insan hayatına girmesiyle kitap okuma oranlarının düştüğüne dikkati çekerek, kütüphanede okuma-araştırma çalışmalarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.Yıl sonu hedefi 2 milyon 800 binGünde yüzlerce okuyucunun kütüphaneden istifade ettiğini vurgulayan Yarar, şunları kaydetti:"Bu yılın 10 ayında 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle geçen yılın rekorunu kırdık. Yıl sonunda yaklaşık 2 milyon 800 bine yakın okuyucuyla yine Türkiye'de ilk sıraya yerleşmeyi bekliyoruz. Bu kütüphanelerimizin fiziki imkanlarını en iyi duruma getirerek birçoğunda aynı hizmeti vermeyi amaçlamaktayız. Yaklaşık bir ay önce Akşehir Kütüphanemizi 24 saat hizmet verecek şekilde ayarlamasını yaptık. İmkanı olan ilçelerimizde bu programı tatbik edeceğiz. Günün her saatinde okuyucularımızın kitapseverlerin, kütüphanemize rağbet etmeleri azmimizi daha da artırmaktadır. Kütüphanelerimiz sabahlara kadar kitap okumak ve ders çalışmak isteyenlere hizmet vermeyi sürdürmektedir."Bankacı Hasan Gökçek ise kütüphaneye her gün geldiğini ifade ederek, "Burası çok yoğun ancak sabah 09.00'da yer bulabildim. Kütüphanenin 7 gün 24 açık olması çok faydalı oluyor. Sık sık geldiğim bir kütüphane, hiçbir eksiği de yok. Olabildiğince faydalanmaya çalışıyoruz. İş çıkışı geliyorum, gecenin ilerleyen saatlerine kadar buradan istifade edebiliyorum." dedi.