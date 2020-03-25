Günün Hikayeleri: Angel Di Maria ve Anderson Cavani

Dünya çapında salgın haline gelen korona virüsü önlemleri kapsamında alınan karar neticesinde Ligue 1'in ertelenmesinin ardından evlerine karantinaya çekilen PSG'li oyuncular evlerinde işte böyle vakit geçiriyorlar. Angel Di Maria ve Anderson Cavani'nin içinde bulunduğu videoyu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout