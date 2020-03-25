Günün Hikayeleri: Angel Di Maria ve Anderson Cavani
Dünya çapında salgın haline gelen korona virüsü önlemleri kapsamında alınan karar neticesinde Ligue 1'in ertelenmesinin ardından evlerine karantinaya çekilen PSG'li oyuncular evlerinde işte böyle vakit geçiriyorlar. Angel Di Maria ve Anderson Cavani'nin içinde bulunduğu videoyu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Dünya çapında salgın haline gelen korona virüsü önlemleri kapsamında alınan karar neticesinde Ligue 1'in ertelenmesinin ardından evlerine karantinaya çekilen PSG'li oyuncular evlerinde işte böyle vakit geçiriyorlar. Angel Di Maria ve Anderson Cavani'nin içinde bulunduğu videoyu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Angel Di Maria, Spor