Günün Hikayeleri: Edinson Cavani ve Choupo-Moting
Tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da liglerin ertelenmesinin ardından evlerine çekilen PSG'li oyuncuların nasıl vakit geçirdiklerini gösterdikleri hikayeleri Dugout farkıyla sizler için derledik.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Tüm Avrupa 'da olduğu gibi Fransa 'da da liglerin ertelenmesinin ardından evlerine çekilen PSG'li oyuncuların nasıl vakit geçirdiklerini gösterdikleri hikayeleri Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout