Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Günün Hikayeleri: Neymar Jr ve Julian Draxler

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsü salgını nedeniyle Ligue 1'in ertelenmesinin ardından evlerine çekilen PSG oyuncularının Neymar Jr ve Julian Draxler gibi birçok oyuncusunun kendi evlerinden çektikleri videolar Dugout farkıyla sizlerle...

31.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:32
Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsü salgını nedeniyle Ligue 1'in ertelenmesinin ardından evlerine çekilen PSG oyuncularının Neymar Jr ve Julian Draxler gibi birçok oyuncusunun kendi evlerinden çektikleri videolar Dugout farkıyla sizlerle...
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Günün Hikayeleri: Neymar Jr ve Julian Draxler

Kaynak: Dugout



Etiketler: Julian Draxler, Neymar, Spor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Günün Hikayeleri: Neymar Jr ve Julian Draxler - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Erdoğan’ın duyurduğu kampanyaya, Süper Lig ekibinden 2 milyonluk destek Spor
Erdoğan'ın duyurduğu kampanyaya, Süper Lig ekibinden 2 milyonluk destek
G.Saray’a bir kötü haber daha! Efsane ismin eşinde koronaya rastlandı Spor
G.Saray'a bir kötü haber daha! Efsane ismin eşinde koronaya rastlandı
F.Bahçe’den koronavirüs açıklaması: 65 kişinin sonucu negatif çıktı Spor
F.Bahçe'den koronavirüs açıklaması: 65 kişinin sonucu negatif çıktı
Pelle’nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları Spor
Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları
G.Saray’a Babel’den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi Spor
G.Saray'a Babel'den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo’nun yeni maaşları belli oldu Spor
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo'nun yeni maaşları belli oldu
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural’dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk Spor
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural'dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti Spor
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti

Son Dakika Spor Haberleri

14:32: Bayern Münih, Dortmund'u 6-0'lık Hezimete Uğratıyor - Spor 14:32: Arturo Vidal'in Napoli'ye Attığı Harika Gol - Spor 14:32: Göztepe'li Oyunculardan Taraftarlara Film Önerisi - Spor 14:32: Andrea Pirlo'nun Juventus Formasıyla En İyi Anları - Spor 14:32: Gaziantep FK'li oyunculardan "evde kal" çağrısı - Spor 14:16: Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek - Spor 14:13: Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor 14:00: Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu - Spor 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 11:46: Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti - Spor 10:43: Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir - Spor 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber