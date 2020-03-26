Günün Hikayeleri: Pablo Sarabia ve Thilo Kehrer
Dünya çapında etkili olan korona virüs salgını nedeniyle araya giren PSG oyuncuları verilen arayı evlerinde nasıl geçirdiklerini gösterdikleri videolardan derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.
26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Dünya çapında etkili olan korona virüs salgını nedeniyle araya giren PSG oyuncuları verilen arayı evlerinde nasıl geçirdiklerini gösterdikleri videolardan derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Spor