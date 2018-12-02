02 Aralık 2018, 13:41
»»

Günün İlk Derbisi Galatasaray'ın

Günün İlk Derbisi Galatasaray

Galatasaray, Elit A U17 Ligi 14. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, Elit A U17 Ligi 14. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. 2018-2019 Elit A U17 Ligi 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve puanını maç eksiğiyle 21'e çıkardı. Galatasaray'ın gollerini 19. dakikada Deniz Pala ve 51. dakikada Atalay Yıldırım kaydetti. Siyah-beyazlılar ise 18 puanda kaldı.

(İHA) Florya Metin Oktay Tesisleri,Beşiktaş,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 13:41