Günün İlk Derbisi Galatasaray'ın

Galatasaray
, Elit A U17 Ligi 14. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş
'ı 2-0 mağlup etti. 2018-2019 Elit A U17 Ligi 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve puanını maç eksiğiyle 21'e çıkardı. Galatasaray'ın gollerini 19. dakikada Deniz Pala ve 51. dakikada Atalay Yıldırım kaydetti. Siyah-beyazlılar ise 18 puanda kaldı.
(İHA)
Florya Metin Oktay Tesisleri,Beşiktaş,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 13:41