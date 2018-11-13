13 Kasım 2018, 13:31
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Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 3,11 3,25 -4,31
Odaş Elektrik 2,54 2,60 -2,31
Çemaş Döküm 2,74 2,80 -2,14
MLP Sağlık 11,98 12,23 -2,04
Türk Telekom 3,65 3,71 -1,62
Şok Marketler 10,58 10,71 -1,21
İş GMYO 0,86 0,87 -1,15
Migros Ticaret 14,84 14,96 -0,80
Mavi Giyim 34,66 34,92 -0,74
Kardemir (D) 2,77 2,79 -0,72
Bim Mağazalar 80,95 81,50 -0,67
Aksa 8,37 8,42 -0,59
Net Holding 2,12 2,13 -0,47
İskenderun Demir Çelik 6,65 6,68 -0,45
Hektaş 8,95 8,98 -0,33
Yataş 3,79 3,80 -0,26
Anadolu Efes 19,90 19,95 -0,25
Alarko GMYO 53,60 53,70 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
13 Kasım 2018 Salı 13:31