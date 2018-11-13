Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|3,11
|3,25
|-4,31
|Odaş Elektrik
|2,54
|2,60
|-2,31
|Çemaş Döküm
|2,74
|2,80
|-2,14
|MLP Sağlık
|11,98
|12,23
|-2,04
|Türk Telekom
|3,65
|3,71
|-1,62
|Şok Marketler
|10,58
|10,71
|-1,21
|İş GMYO
|0,86
|0,87
|-1,15
|Migros Ticaret
|14,84
|14,96
|-0,80
|Mavi Giyim
|34,66
|34,92
|-0,74
|Kardemir (D)
|2,77
|2,79
|-0,72
|Bim Mağazalar
|80,95
|81,50
|-0,67
|Aksa
|8,37
|8,42
|-0,59
|Net Holding
|2,12
|2,13
|-0,47
|İskenderun Demir Çelik
|6,65
|6,68
|-0,45
|Hektaş
|8,95
|8,98
|-0,33
|Yataş
|3,79
|3,80
|-0,26
|Anadolu Efes
|19,90
|19,95
|-0,25
|Alarko GMYO
|53,60
|53,70
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)