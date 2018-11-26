Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,36
|-5,56
|Şok Marketler
|10,15
|10,59
|-4,15
| İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
|Metro Holding
|0,77
|0,79
|-2,53
| Fenerbahçe Futbol
|6,72
|6,82
|-1,47
|Anadolu Efes
|20,20
|20,44
|-1,17
|Çemaş Döküm
|1,97
|1,99
|-1,01
|İş Fin.Kir.
|3,21
|3,24
|-0,93
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,66
|9,75
|-0,92
| Koza Madencilik
|7,53
|7,60
|-0,92
| Tekfen Holding
|20,18
|20,36
|-0,88
|Koza Altın
|52,00
|52,45
|-0,86
|İpek Doğal Enerji
|6,03
|6,08
|-0,82
| İskenderun Demir Çelik
|6,27
|6,32
|-0,79
|Odaş Elektrik
|2,52
|2,54
|-0,79
| Alarko GMYO
|47,60
|47,96
|-0,75
|Çemtaş
|6,43
|6,47
|-0,62
|Tüpraş
|121,30
|122,00
|-0,57
| Ford Otosan
|53,00
|53,30
|-0,56
| Bim Mağazalar
|82,10
|82,50
|-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:24