29 Kasım 2018, 13:38
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Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,26 -3,17
Afyon Çimento 4,93 5,03 -1,99
Net Holding 2,09 2,13 -1,88
Hürriyet Gzt. 1,04 1,05 -0,95
Galatasaray Sportif 1,24 1,25 -0,80
Şekerbank 1,25 1,26 -0,79
Koza Altın 53,30 53,65 -0,65
Pegasus 25,28 25,44 -0,63
Enerjisa Enerji 4,89 4,91 -0,41
Aksa Enerji 3,14 3,15 -0,32
Vestel 6,40 6,42 -0,31
Kordsa Teknik Tekstil 10,09 10,12 -0,30
Göltaş Çimento 36,44 36,52 -0,22
TAV Havalimanları 23,26 23,30 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kelebek Mobilya,Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 13:38