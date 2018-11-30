30 Kasım 2018, 13:30
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Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,80 2,07 -13,04
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,34 -8,82
Anadolu Efes 20,54 21,88 -6,12
İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03
Vakıflar Bankası 3,89 3,99 -2,51
Global Yat. Holding 2,77 2,84 -2,46
İhlas Gayrimenkul 1,29 1,32 -2,27
Türk Traktör 35,92 36,68 -2,07
Turkcell 12,64 12,90 -2,02
Doğuş Otomotiv 4,67 4,76 -1,89
Alarko GMYO 48,50 49,40 -1,82
Ford Otosan 54,25 55,20 -1,72
Kartonsan 360,60 366,90 -1,72
Yataş 4,23 4,30 -1,63
Aselsan 26,86 27,26 -1,47
Koç Holding 15,10 15,30 -1,31
Metro Holding 0,77 0,78 -1,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 3,14 -1,27
Tüpraş 124,20 125,80 -1,27
T.S.K.B. 0,79 0,80 -1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
30 Kasım 2018 Cuma 13:30