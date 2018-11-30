Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,80
|2,07
|-13,04
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,31
|0,34
|-8,82
|Anadolu Efes
|20,54
|21,88
|-6,12
|İhlas Holding
|0,32
|0,33
|-3,03
|Vakıflar Bankası
|3,89
|3,99
|-2,51
|Global Yat. Holding
|2,77
|2,84
|-2,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|1,32
|-2,27
|Türk Traktör
|35,92
|36,68
|-2,07
|Turkcell
|12,64
|12,90
|-2,02
|Doğuş Otomotiv
|4,67
|4,76
|-1,89
|Alarko GMYO
|48,50
|49,40
|-1,82
|Ford Otosan
|54,25
|55,20
|-1,72
|Kartonsan
|360,60
|366,90
|-1,72
|Yataş
|4,23
|4,30
|-1,63
|Aselsan
|26,86
|27,26
|-1,47
|Koç Holding
|15,10
|15,30
|-1,31
|Metro Holding
|0,77
|0,78
|-1,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|3,14
|-1,27
|Tüpraş
|124,20
|125,80
|-1,27
|T.S.K.B.
|0,79
|0,80
|-1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul