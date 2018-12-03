03 Aralık 2018, 13:21
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Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,50 1,66 -9,64
Anel Elektrik 1,70 1,76 -3,41
Tofaş Oto. Fab. 18,81 19,40 -3,04
MLP Sağlık 13,13 13,50 -2,74
Sasa Polyester 9,38 9,59 -2,19
Hürriyet Gzt. 0,99 1,01 -1,98
TAV Havalimanları 22,98 23,44 -1,96
Pegasus 24,90 25,30 -1,58
Bim Mağazalar 83,35 84,50 -1,36
Anadolu Efes 20,86 21,14 -1,32
Ford Otosan 53,50 54,05 -1,02
Doğan Holding 1,14 1,15 -0,87
Türk Hava Yolları 16,88 17,00 -0,71
Yapı ve Kredi Bank. 1,72 1,73 -0,58
Net Holding 2,17 2,18 -0,46
Soda Sanayii 7,12 7,15 -0,42
Koza Altın 52,40 52,55 -0,29
Enka İnşaat 4,68 4,69 -0,21
Doğuş Otomotiv 4,68 4,69 -0,21
Enerjisa Enerji 4,97 4,98 -0,20


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Tofaş,Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:21