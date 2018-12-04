04 Aralık 2018, 13:23
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Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,54 1,57 -1,91
Turkcell 12,57 12,79 -1,72
Net Holding 2,11 2,14 -1,40
Ülker Bisküvi 15,85 16,05 -1,25
Kardemir (D) 2,59 2,62 -1,15
Gersan Elektrik 3,48 3,52 -1,14
Doğan Holding 1,13 1,14 -0,88
Çemtaş 7,05 7,11 -0,84
Netaş Telekom. 7,45 7,50 -0,67
Ereğli Demir Çelik 8,08 8,13 -0,62
Anel Elektrik 1,69 1,70 -0,59
İskenderun Demir Çelik 6,26 6,29 -0,48
Türk Traktör 36,84 37,00 -0,43
Akbank 7,54 7,57 -0,40
Borusan Mannesmann 8,02 8,03 -0,12
Kordsa Teknik Tekstil 10,05 10,06 -0,10


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Borsa İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 13:23