Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer Kaybeden 16 Hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|10,87
|11,25
|-3,38
|Çemaş Döküm
|1,15
|1,18
|-2,54
| Coca Cola İçecek
|30,34
|30,80
|-1,49
|Anadolu Efes
|20,10
|20,40
|-1,47
|Anel Elektrik
|1,57
|1,59
|-1,26
| Hürriyet Gzt.
|0,94
|0,95
|-1,05
| Ege Endüstri
|365,40
|369,00
|-0,98
|Yataş
|4,15
|4,19
|-0,95
| Karsan Otomotiv
|1,27
|1,28
|-0,78
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,32
|1,33
|-0,75
|Gentaş
|1,94
|1,95
|-0,51
|Ülker Bisküvi
|15,73
|15,81
|-0,51
|Gübre Fabrik.
|2,89
|2,90
|-0,34
|Global Yat. Holding
|2,96
|2,97
|-0,34
|Aksa
|7,63
|7,64
|-0,13
|Hektaş
|9,35
|9,36
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Coca Cola,Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 13:29