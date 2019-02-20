Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bim Mağazalar
|90,25
|91,40
|-1,26
|Çemaş Döküm
|0,82
|0,83
|-1,20
|MLP Sağlık
|12,53
|12,65
|-0,95
|Ereğli Demir Çelik
|8,98
|9,05
|-0,77
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,44
|-0,69
|Petkim
|5,59
|5,62
|-0,53
|Tüpraş
|139,90
|140,50
|-0,43
|İpek Doğal Enerji
|4,86
|4,88
|-0,41
|Global Yat. Holding
|3,64
|3,65
|-0,27
|Yataş
|5,51
|5,52
|-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Borsa İstanbul
Kaynak: AA