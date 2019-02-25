25 Şubat 2019, 14:02
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Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 1,52 1,54 -1,30
Tüpraş 144,20 146,00 -1,23
Kartonsan 389,90 393,50 -0,91
Coca Cola İçecek 35,52 35,80 -0,78
Koza Altın 50,70 51,00 -0,59
Fenerbahçe Futbol 7,00 7,04 -0,57
Odaş Elektrik 1,86 1,87 -0,53
Kordsa Teknik Tekstil 10,39 10,40 -0,10


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA