06 Mart 2019, 14:04
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Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,67 1,81 -7,73
İhlas Gayrimenkul 1,02 1,09 -6,42
İhlas Holding 0,49 0,51 -3,92
Mavi Giyim 42,04 43,22 -2,73
Göltaş Çimento 11,98 12,20 -1,80
Ege Endüstri 457,10 463,00 -1,27
Hürriyet Gzt. 1,01 1,02 -0,98
Turkcell 14,07 14,19 -0,85
Emlak Konut GMYO 1,51 1,52 -0,66
Aksa Enerji 3,09 3,11 -0,64
Tekfen Holding 25,00 25,16 -0,64
Albaraka Türk 1,89 1,90 -0,53
MLP Sağlık 13,85 13,90 -0,36
Otokar 117,80 118,20 -0,34
Global Yat. Holding 3,66 3,67 -0,27
Tüpraş 146,80 147,10 -0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA