03 Nisan 2019, 13:28
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Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,29 -3,45
Fenerbahçe Futbol 7,28 7,50 -2,93
Galatasaray Sportif 1,24 1,26 -1,59
Trabzonspor Sportif 0,90 0,91 -1,10
Global Yat. Holding 3,10 3,13 -0,96
Soda Sanayii 7,39 7,46 -0,94
Vakıflar Bankası 4,31 4,35 -0,92
Halkbank 5,88 5,93 -0,84
Net Holding 1,75 1,76 -0,57
Arçelik 17,95 18,01 -0,33
MLP Sağlık 13,01 13,05 -0,31
Bim Mağazalar 77,55 77,75 -0,26
İttifak Holding 4,08 4,09 -0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA