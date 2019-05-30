Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|0,82
|0,83
|-1,20
|Aksa
|8,39
|8,48
|-1,06
|İttifak Holding
|6,15
|6,20
|-0,81
|Gentaş
|1,54
|1,55
|-0,65
|Tekfen Holding
|24,68
|24,80
|-0,48
|Çelebi
|79,10
|79,25
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İttifak Holding
, Aksa
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA