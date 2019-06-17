17.06.2019 13:30
Haberler»Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senediKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,36-2,78
TAV Havalimanları26,0226,46-1,66
Kordsa Teknik Tekstil11,9612,11-1,24
Ereğli Demir Çelik7,307,38-1,08
Doğan Holding1,071,08-0,93
Turkcell12,2912,40-0,89
Mavi Giyim34,5634,86-0,86
Karsan Otomotiv1,201,21-0,83
Bim Mağazalar78,3078,95-0,82
Arçelik17,5117,65-0,79
Sasa Polyester6,426,47-0,74
Fenerbahçe Futbol7,227,26-0,55
Ülker Bisküvi19,5119,60-0,46
Tofaş Oto. Fab.17,2817,35-0,40
Koza Altın50,0050,10-0,20
Türk Traktör28,7628,80-0,14
Ege Endüstri481,90482,40-0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
13:42 Rekortmen Türk şirketini Fransızlar alıyor
13:39 OPPO Reno 10x Zoom Türkiye'de satışa çıktı
13:32 Enerjide yerli ekipman desteği sonuç verdi
13:32 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
13:30 Borsa ilk yarıda yükseldi
13:30 Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
13:29 Borsada günün ilk yarısı (2)