20.06.2019 13:23
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus39,9241,26-3,25
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,36-2,78
Verusa Holding18,6419,10-2,41
Tüpraş117,00119,00-1,68
İhlasGayrimenkul0,830,84-1,19
Soda Sanayii6,806,88-1,16
Anadolu Efes19,7319,79-0,30
Parsan14,9814,99-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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