24.06.2019 13:34
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Soda Sanayii6,696,85-2,34
TAV Havalimanları26,0826,70-2,32
Tekfen Holding26,2226,78-2,09
Enka İnşaat5,275,38-2,04
İş Fin.Kir.3,683,75-1,87
Verusa Holding18,1518,44-1,57
Pegasus38,5439,10-1,43
Trabzonspor Sportif0,980,99-1,01
İttifak Holding7,157,20-0,69
MLP Sağlık12,3212,35-0,24
Çelebi102,80103,00-0,19
Aksa9,139,14-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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