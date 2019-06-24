Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Soda Sanayii
|6,69
|6,85
|-2,34
|TAV Havalimanları
|26,08
|26,70
|-2,32
|Tekfen Holding
|26,22
|26,78
|-2,09
|Enka İnşaat
|5,27
|5,38
|-2,04
|İş Fin.Kir.
|3,68
|3,75
|-1,87
|Verusa Holding
|18,15
|18,44
|-1,57
|Pegasus
|38,54
|39,10
|-1,43
| Trabzonspor Sportif
|0,98
|0,99
|-1,01
|İttifak Holding
|7,15
|7,20
|-0,69
|MLP Sağlık
|12,32
|12,35
|-0,24
|Çelebi
|102,80
|103,00
|-0,19
|Aksa
|9,13
|9,14
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)