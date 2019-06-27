27.06.2019 13:23
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi100,60103,00-2,33
Karsan Otomotiv1,221,24-1,61
Tekfen Holding26,2226,58-1,35
Halkbank5,625,68-1,06
Vakıflar Bankası4,054,09-0,98
Kordsa Teknik Tekstil12,0212,13-0,91
Yapı ve Kredi Bank.2,382,40-0,83
Gözde Girişim2,762,78-0,72
Koza Madencilik7,287,33-0,68
Alarko Holding3,273,29-0,61
Gersan Elektrik1,901,91-0,52
Alarko GMYO42,9243,14-0,51
İndeks Bilgisayar6,856,88-0,44
İpek Doğal Enerji5,765,78-0,35
İş Fin.Kir.3,113,12-0,32
Turkcell12,5412,58-0,32
Akbank6,706,72-0,30
Parsan14,6414,67-0,20
Tofaş Oto. Fab.19,5719,60-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.
Kaynak: AA
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