Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|100,60
|103,00
|-2,33
|Karsan Otomotiv
|1,22
|1,24
|-1,61
|Tekfen Holding
|26,22
|26,58
|-1,35
|Halkbank
|5,62
|5,68
|-1,06
|Vakıflar Bankası
|4,05
|4,09
|-0,98
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,02
|12,13
|-0,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|2,40
|-0,83
|Gözde Girişim
|2,76
|2,78
|-0,72
| Koza Madencilik
|7,28
|7,33
|-0,68
| Alarko Holding
|3,27
|3,29
|-0,61
|Gersan Elektrik
|1,90
|1,91
|-0,52
|Alarko GMYO
|42,92
|43,14
|-0,51
| İndeks Bilgisayar
|6,85
|6,88
|-0,44
|İpek Doğal Enerji
|5,76
|5,78
|-0,35
|İş Fin.Kir.
|3,11
|3,12
|-0,32
|Turkcell
|12,54
|12,58
|-0,32
|Akbank
|6,70
|6,72
|-0,30
|Parsan
|14,64
|14,67
|-0,20
| Tofaş Oto. Fab.
|19,57
|19,60
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.