01.07.2019 13:31
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding6,246,40-2,50
Tukaş4,995,11-2,35
Pegasus44,7045,60-1,97
TAV Havalimanları26,4827,00-1,93
Tekfen Holding25,5025,96-1,77
Arçelik19,1719,45-1,44
Ford Otosan61,6562,50-1,36
Verusa Holding17,8118,05-1,33
Koza Altın52,2552,85-1,14
Tofaş Oto. Fab.19,1319,30-0,88
Enka İnşaat5,435,47-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
İttifak Holding , Borsa İstanbul , Ekonomi

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