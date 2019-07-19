Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

(BIST 100) Değer kKaybeden Hisseler Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,26 6,50 -3,69 Otokar 122,10 123,00 -0,73 İş Fin.Kir. 2,83 2,85 -0,70 Vakıflar Bankası 4,88 4,91 -0,61 Net Holding 1,67 1,68 -0,60 Türk Hava Yolları 12,98 13,04 -0,46 Şok Marketler 9,76 9,80 -0,41 Anadolu Cam 2,90 2,91 -0,34 Gözde Girişim 2,96 2,97 -0,34 Ford Otosan 63,00 63,20 -0,32 Halkbank 6,41 6,43 -0,31 Ege Endüstri 538,00 539,50 -0,28 Netaş Telekom. 7,22 7,24 -0,28 Kordsa Teknik Tekstil 11,93 11,95 -0,17 Ülker Bisküvi 18,76 18,79 -0,16 Sasa Polyester 6,31 6,32 -0,16 Çelebi 94,00 94,10 -0,11

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)