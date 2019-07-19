Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kKaybeden Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|6,26
|6,50
|-3,69
|Otokar
|122,10
|123,00
|-0,73
|İş Fin.Kir.
|2,83
|2,85
|-0,70
|Vakıflar Bankası
|4,88
|4,91
|-0,61
|Net Holding
|1,67
|1,68
|-0,60
|Türk Hava Yolları
|12,98
|13,04
|-0,46
|Şok Marketler
|9,76
|9,80
|-0,41
|Anadolu Cam
|2,90
|2,91
|-0,34
|Gözde Girişim
|2,96
|2,97
|-0,34
|Ford Otosan
|63,00
|63,20
|-0,32
|Halkbank
|6,41
|6,43
|-0,31
|Ege Endüstri
|538,00
|539,50
|-0,28
|Netaş Telekom.
|7,22
|7,24
|-0,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,93
|11,95
|-0,17
|Ülker Bisküvi
|18,76
|18,79
|-0,16
|Sasa Polyester
|6,31
|6,32
|-0,16
|Çelebi
|94,00
|94,10
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)