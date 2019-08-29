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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

29.08.2019 13:28 Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,32 1,36 -2,94
Yapı ve Kredi Bank. 2,31 2,36 -2,12
Pegasus 69,20 70,50 -1,84
Sabancı Holding 8,72 8,84 -1,36
Koza Altın 69,55 70,40 -1,21
Tüpraş 125,40 126,80 -1,10
Mavi Giyim 36,64 36,98 -0,92
Koza Madencilik 8,40 8,47 -0,83
Sasa Polyester 5,81 5,84 -0,51
Verusa Holding 14,77 14,82 -0,34
İpek Doğal Enerji 6,26 6,28 -0,32
Gübre Fabrik. 4,20 4,21 -0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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