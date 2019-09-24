Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,43
|-4,65
|Türk Telekom
|5,79
|5,84
|-0,86
|Bim Mağazalar
|49,20
|49,40
|-0,40
|Netaş Telekom.
|9,51
|9,53
|-0,21
|Gübre Fabrik.
|4,98
|4,99
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)