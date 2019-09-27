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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

27.09.2019 13:28Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,291,30-0,77
Türk Traktör42,5042,70-0,47
Türk Telekom5,805,82-0,34
Eczacıbaşı İlaç3,113,12-0,32
Coca Cola İçecek33,9234,00-0,24
Tofaş Oto. Fab.19,6419,67-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Türk Telekom, Türk Traktör, Ekonomi

Kaynak: AA

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