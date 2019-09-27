Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,29
|1,30
|-0,77
|Türk Traktör
|42,50
|42,70
|-0,47
|Türk Telekom
|5,80
|5,82
|-0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,11
|3,12
|-0,32
|Coca Cola İçecek
|33,92
|34,00
|-0,24
|Tofaş Oto. Fab.
|19,64
|19,67
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)