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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

03.10.2019 13:24Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,550,57-3,51
Tofaş Oto. Fab.21,5821,96-1,73
Çemaş Döküm1,221,24-1,61
Hektaş15,0915,28-1,24
İhlas Gayrimenkul0,940,95-1,05
Ege Endüstri506,30510,30-0,78
Doğuş Otomotiv8,959,02-0,78
Aksa9,579,63-0,62
Kordsa Teknik Tekstil12,8812,96-0,62
Bim Mağazalar49,5249,62-0,20
Deva Holding6,866,87-0,15
Çelebi100,10100,20-0,10
Anadolu Grubu Holding15,1915,20-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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