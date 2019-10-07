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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 13,04 13,60 -4,12 ...

07.10.2019 14:22Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol13,0413,60-4,12
Çemaş Döküm1,161,19-2,52
Galatasaray Sportif1,621,65-1,82
GSD Holding0,930,94-1,06
Deva Holding6,796,85-0,88
Coca Cola İçecek34,4234,72-0,86
Ege Endüstri501,00505,20-0,83
Ülker Bisküvi20,7220,86-0,67
Enerjisa Enerji6,246,28-0,64
Kordsa Teknik Tekstil12,7412,82-0,62
Metro Holding1,961,97-0,51
Alarko Holding5,085,10-0,39
Çelebi104,00104,40-0,38
Anadolu Grubu Holding14,9615,01-0,33
Gözde Girişim3,633,64-0,27
Global Yat. Holding3,813,82-0,26
Aksa9,559,57-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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