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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 6,42 6,64 -3,31 ...

15.10.2019 14:20Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv6,426,64-3,31
İttifak Holding3,903,94-1,02
TAV Havalimanları23,9024,14-0,99
Yataş5,775,81-0,69
Kardemir (D)2,022,03-0,49
Şok Marketler9,459,46-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

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