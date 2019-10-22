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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.

22.10.2019 14:24Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Park Elek.Madencilik2,732,91-6,19
Polisan Holding2,622,69-2,60
Gözde Girişim3,413,45-1,16
Göltaş Çimento13,3613,51-1,11
Ereğli Demir Çelik6,436,50-1,08
Çemaş Döküm1,071,08-0,93
Enerjisa Enerji6,156,19-0,65
Beşiktaş Futbol Yat.1,661,67-0,60
Güneş Sigorta1,731,74-0,57
Migros Ticaret19,7819,89-0,55
Gersan Elektrik2,192,20-0,45
Şişe Cam4,494,51-0,44
Enka İnşaat5,525,54-0,36
Bim Mağazalar47,5847,72-0,29
Turkcell12,3212,34-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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