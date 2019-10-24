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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,26 1,31 -3,82 ...

24.10.2019 14:26Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,261,31-3,82
Trakya Cam3,033,07-1,30
İhlas Gayrimenkul0,870,88-1,14
Park Elek.Madencilik2,672,69-0,74
Alarko Holding4,524,54-0,44
Tümosan Motor ve Traktör4,904,92-0,41
Anadolu Cam3,293,30-0,30
Tofaş Oto. Fab.21,8621,92-0,27
Gübre Fabrik.5,245,25-0,19
Vestel10,5810,60-0,19
Tukaş5,845,85-0,17
Aksa9,969,97-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Trakya Cam, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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