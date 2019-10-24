Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,26
|1,31
|-3,82
|Trakya Cam
|3,03
|3,07
|-1,30
| İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,88
|-1,14
|Park Elek.Madencilik
|2,67
|2,69
|-0,74
|Alarko Holding
|4,52
|4,54
|-0,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,90
|4,92
|-0,41
|Anadolu Cam
|3,29
|3,30
|-0,30
|Tofaş Oto. Fab.
|21,86
|21,92
|-0,27
|Gübre Fabrik.
|5,24
|5,25
|-0,19
|Vestel
|10,58
|10,60
|-0,19
|Tukaş
|5,84
|5,85
|-0,17
|Aksa
|9,96
|9,97
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)