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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81 ...

28.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:22Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık15,1915,47-1,81
TAV Havalimanları27,0227,32-1,10
Albaraka Türk1,331,34-0,75
Anadolu Cam3,593,61-0,55
Park Elek.Madencilik2,962,97-0,34
Pegasus74,1074,35-0,34
Türk Telekom6,816,83-0,29
İskenderun Demir Çelik6,906,92-0,29
Enerjisa Enerji7,107,12-0,28
Aksa Enerji3,573,58-0,28
Coca Cola İçecek34,6434,66-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Anadolu Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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